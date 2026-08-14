Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

В Брянске партия «Новые люди» заявила о готовности подписать соглашение о честных выборах

2026, 14 августа 15:18
В Брянске партия «Новые люди» заявила о готовности подписать соглашение о честных выборах
Источник фото

Подписание назначено на 15:00 14 августа.

 

Брянские «Новые люди» готовы подписать соглашение о честных выборах, предложенное Общественной палатой Брянской области. Председатель регионального отделения Сергей Горелов отметил, что партия за честные выборы без жульничества, вбросов и нарушений, и будет вести честную борьбу. Федеральное руководство партии подписало аналогичное соглашение неделю назад.

В губернаторских выборах участвуют также «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Партию «Яблоко» сняли с предвыборной гонки.

 

Фото: пресс-служба завода «ЛДС»

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Продукты, гигиена и чувство плеча: гуманитарный груз доехал до переселенцев из Климовского района
14 августа 16:58
Продукты, гигиена и чувство плеча: гуманитарный груз доехал до переселенцев из Климовского района
15 участников мошеннической группы осудили за хищение сбережений у 75 брянцев
14 августа 15:04
15 участников мошеннической группы осудили за хищение сбережений у 75 брянцев
19-летнего курьера мошенников арестовали за хищение более миллиона рублей у брянских пенсионерок
14 августа 12:26
19-летнего курьера мошенников арестовали за хищение более миллиона рублей у брянских пенсионерок

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16139) брянск (7155) ДТП (2831) ГИБДД (2398) прокуратура (2160) уголовное дело (2111) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1708) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1128)