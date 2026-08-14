В Брянске партия «Новые люди» заявила о готовности подписать соглашение о честных выборах

2026, 14 августа 15:18

Подписание назначено на 15:00 14 августа.

Брянские «Новые люди» готовы подписать соглашение о честных выборах, предложенное Общественной палатой Брянской области. Председатель регионального отделения Сергей Горелов отметил, что партия за честные выборы без жульничества, вбросов и нарушений, и будет вести честную борьбу. Федеральное руководство партии подписало аналогичное соглашение неделю назад.

В губернаторских выборах участвуют также «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Партию «Яблоко» сняли с предвыборной гонки.

Фото: пресс-служба завода «ЛДС»