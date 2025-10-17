Брянские спортсмены завоевали медали на первенстве мира по полиатлону

Брянские спортсмены завоевали три медали на первенстве мира по полиатлону. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Калуга прошло первенство мира по полиатлону. В дисциплине «троеборье с лыжероллерной гонкой» выступила воспитанница спортшколы «Электрон» Дятьковского района Светлана Селезнева. Девушка набрала 283 очка. Этот результат на 13 очков выше норматива Мастера спорта России. Светлана Селезнева заняла третье место.

В шаге от пьедестала почёта остановилась брянская спортсменка Милана Андреева. Ей не хватило всего трёх очков до бронзовой медали.

Кроме того, среди ветеранов первые места заняли брянцы Владимир Пасконный и Нина Агеева.