Свыше 5000 брянских выпускников написали итоговое сочинение

2025, 04 декабря 12:44
Свыше 5000 брянских выпускников написали итоговое сочинение. Об этом сообщили в региональном департаменте образования. 

Накануне выпускники Брянской области написали итоговое сочинение. Эта работа является допуском к государственной итоговой аттестации.

Свыше 5300 брянских одиннадцатиклассников выбрали писать сочинение, а 50 человек – изложение. У ребят было шесть тем на выбор. Ровно половина школьников думали над вопросом «Что в семье самое главное?». 27% участников выбрали тему «Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?». На третьем месте по популярности оказался вопрос «Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?». 

«На итоговом сочинении мне помогали вера в себя и позитивный настрой. Верьте в себя, и знайте, что в 11 классе вы знаете уже очень много. Главное – слушать наставления учителей и читать побольше произведений, а во время экзамена не нервничать и быть собранным», – рассказала ученица Симонтовской школы Мглинского района Олеся Шварова.

Результатом написания итогового сочинения или изложения будет «зачёт» или «незачёт». 

