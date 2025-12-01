Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
22 жительницы Брянщины получили знаки «Материнская слава»

2025, 01 декабря 09:58
22 жительницы Брянщины получили знаки «Материнская слава»
22 жительницы Брянщины получили знаки «Материнская слава». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

В минувшую пятницу в концертном зале «Дружба» Брянска прошёл праздничный концерт. Мероприятие приурочили ко Дню матери. Жительниц региона поздравили губернатор Александр Богомаз, председатель заксобрания Валентин Суббот, депутаты и другие официальные лица.

«Поддержка семьи, материнства и детства — задача первостепенной важности.  На это направлены колоссальные усилия, выделяются значительные средства из федерального и областного бюджетов. Благополучие семей является и целью областных программ, национальных проектов, которые реализуются в регионе в рамках государственной семейной политики», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона на сцене вручил 22-м жительницам области почетные знаки «Материнская слава». С 2003 года награды получили уже 813 брянских матерей. 

После церемонии виновниц торжества яркими номерами поздравили лучшие коллективы города.

