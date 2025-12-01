22 жительницы Брянщины получили знаки «Материнская слава»

2025, 01 декабря 09:58

22 жительницы Брянщины получили знаки «Материнская слава». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В минувшую пятницу в концертном зале «Дружба» Брянска прошёл праздничный концерт. Мероприятие приурочили ко Дню матери. Жительниц региона поздравили губернатор Александр Богомаз, председатель заксобрания Валентин Суббот, депутаты и другие официальные лица.

«Поддержка семьи, материнства и детства — задача первостепенной важности. На это направлены колоссальные усилия, выделяются значительные средства из федерального и областного бюджетов. Благополучие семей является и целью областных программ, национальных проектов, которые реализуются в регионе в рамках государственной семейной политики», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона на сцене вручил 22-м жительницам области почетные знаки «Материнская слава». С 2003 года награды получили уже 813 брянских матерей.

После церемонии виновниц торжества яркими номерами поздравили лучшие коллективы города.