Брянские волейболистки выиграли Кубок «Согдиана-волей»

В Воронеже прошел Кубок «Согдиана-волей» среди девушек 2011-2012 года рождения. В нём участвовали команды из Боброва, Брянска, Верхней Хавы, Королева, Короча, Липецка и Воронежа.

Более 250 мероприятий по безопасности провели смоленские железнодорожники накануне летних каникул Накануне летних каникул железнодорожники провели 251 рейд и урок безопасности в школах и колледжах Смоленской области для профилактики травмирования детей на железной дороге. В течение месяца сотрудники МЖД посетили около 20 учебных заведений, расположенных вблизи железной дороги, и провели более 200 тематических уроков. Ребятам напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказали о последствиях

Железнодорожники поздравили юных пассажиров в честь Дня защиты детей на вокзалах в Смоленской области На железнодорожных вокзалах в Смоленске, Вязьме и Гагарине 1 июня прошла акция «Подари радость». В ходе мероприятий железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции поздравили юных пассажиров с Днем защиты детей, подарили воздушные шары, тематические сувениры с железнодорожной тематикой и ещё раз напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры. Для учащихся средней школы № 10 Имени

Железнодорожники подвели итоги конкурса детского рисунка «Уступи дорогу поездам!» Железнодорожники подвели итоги детского конкурса «Уступи дорогу поездам!», организованного среди учащихся средней школы № 24 г. Смоленска с целью профилактики детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Всего в конкурсе приняли участие более 100 учеников 1-6 классов. Юные художники в творческой форме рассказали о правилах поведения на железнодорожном транспорте, о которых узнали на уроках безопасности от

Табачный след Почему курение становится катастрофой. Несмотря на множество фактов о вреде сигарет, систем нагревания и вейпов, постоянном росте цен на акцизы, спрос на продукцию все еще большой. Неделя отказа от табака в честь Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, очередной повод вспомнить о колоссальном вреде этой пагубной привычки. По данным Всероссийской организации здравоохранения, 10

Самбо – это по-нашему! Во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся традиционный четырнадцатый турнир по борьбе самбо, посвящённый памяти Героя России Владимира Максакова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Воспитать мужчин Турнир по самбо проводится в Смоленской области уже в 14-й раз. В этом году он собрал 260 спортсменов из России и Республики Беларусь. По традиции перед началом соревнований