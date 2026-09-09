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Брянец лишился прав и машины за пьяное вождение

2026, 09 сентября 12:55
Брянец лишился прав и машины за пьяное вождение
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Брянец лишился прав и машины за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 40-летний житель областного центра.

Утром 26 мая 2026 года в селе Журиничи фигурант за рулём автомобиля Nissan Pathfinder» столкнулся с Audi. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к 360 часам обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два с половиной года. Иномарку конфисковали в доход государства.Решение не вступило в законную силу.

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