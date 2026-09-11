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Представитель Президента РФ в ЦФО посетил брянский агрохолдинг

2026, 11 сентября 08:47
Представитель Президента РФ в ЦФО посетил брянский агрохолдинг
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Представитель Президента РФ в ЦФО посетил брянский агрохолдинг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Брянскую область посетил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Он встретился с врио губернаторе региона Егором Ковальчуком и президентом агропромышленного комплекса «Мираторг» Виктором Линником. Они обсудили поддержку сельхозпроизводителей, наращивание объемов продукции, а также создание рабочих мест, в том числе для ветеранов СВО. 

«27 тысяч сотрудников компании работают в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях, поэтому опыт особенно показателен. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация, для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья», – отметил Егор Ковальчук. 

Полномочный представитель Президента РФ побывал на кожевенном заводе. Там готов к открытию новый цех. Предприятие переходит на выпуск кожи полного цикла — от сырья с собственных ферм до материала с финишным покрытием.

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