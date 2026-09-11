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Происшествия

66-летнего жителя Брянска обвиняют в убийстве соседки из-за земли на даче

2026, 11 сентября 13:36
66-летнего жителя Брянска обвиняют в убийстве соседки из-за земли на даче
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66-летнего жителя Брянска обвиняют в убийстве соседки из-за земли на даче. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает 66-летний житель областного центра.

По версии следствия, в июле 2026 года на территории дачного участка в Бежицком районе фигурант поссорился с соседкой. У них был конфликт из-за раздела земли. Обвиняемый не менее шести раз ударил женщину фрагментом кирпича по голове. Потерпевшая умерла на месте.

Желая избежать наказания, обвиняемый решил спрятать тело. Он завернул труп в плащ-палатку и вывез на своем автомобиле. Тело он оставил на пустыре в посёлке Нетьинка Брянского района, прикрыв досками. 

Обвиняемый содержится под стражей.

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