Брянские волейболистки завоевали медаль на Кубке России
Брянские волейболистки завоевали бронзовую награду на Кубке России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Казани прошёл этап Кубка России по волейболу на снегу. В плей-оффе команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак» встретилась с соперницами «Динамо» из Казани. Матч закончился со счётом 2:0. «Спартак» оказался сильнее. Девушки завоевали бронзовую награду турнира.
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