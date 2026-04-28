Брянские самбисты завоевали четыре награды первенства ЦФО

2026, 28 апреля 16:32
Брянские самбисты завоевали четыре награды первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Людиново в Калужской области состоялось первенство Центрального федерального округа по самбо. В соревнованиях участвовали 651  спортсмен в возрасте от 12 до 14 лет. 

Брянские самбисты успешно представили регион. Золотую медаль завоевал Александр Новиков из СШОР «Сталь». Ему проиграл Ярослав Авдусь из Брянского района. Он завоевал «серебро». Также второе место занял Архип Долженко. Бронзовым призёром стал Константин Шугаров из СШОР «Русь».

