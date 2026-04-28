Подросток попал под машину на трассе в Брянском районе накануне

2026, 28 апреля 17:33

Подросток попал под машину на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 3-м км автодороги «Брянск — Сельцо» в Брянском районе вечером 27 апреля. 70-летний мужчина за рулём автомобиля сбил 14-летнего пешехода. Подросток перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. Мальчика отпустили домой с назначением лечения.

По факту дорожно-транспортного происшествия стражи порядка возбудили административное расследование.