Подросток попал под машину на трассе в Брянском районе накануне

2026, 28 апреля 17:33
Подросток попал под машину на трассе в Брянском районе накануне
Подросток попал под машину на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла на 3-м км автодороги «Брянск — Сельцо» в Брянском районе вечером 27 апреля. 70-летний мужчина за рулём автомобиля сбил 14-летнего пешехода. Подросток перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. Мальчика отпустили домой с назначением лечения.

По факту дорожно-транспортного происшествия стражи порядка возбудили административное расследование.

