Три человека пострадали при столкновении «КАМАЗа» и «УАЗа» на брянской трассе

2026, 28 апреля 15:27

Три человека пострадали при столкновении «КАМАЗа» и «УАЗа» на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

27 апреля на 28-м км автодороги «Климово — Чуровичи — граница государства Украина» в Климовском районе произошла авария. 43-летний мужчина за рулём «КАМАЗа» при повороте направо с второстепенной дороги не пропустил автомобиль «УАЗ». 35-летний водитель ехал прямо по главной дороге.

Водитель и 29-летний пассажир «УАЗа» с травмами попали в больницу. 30-летний пассажира этого же автомобиля отпустили домой после осмотра медиками.

На водителя «КАМАЗа» инспекторы возбуждено административное расследование.