Брянский пловец завоевал четыре «золота» в Рузе

Спортсмен из Брянска Илья Бородин вернулся с Чемпионата ЦФО с четырьмя золотыми медалями. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Рузе Московской области завершился Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по плаванию. Брянскую область на соревнованиях достойно представил воспитанник брянской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин.

С результатом 4.08,89 секунды брянский спортсмен стал первым на дистанции 400 метров в комплексном плавание. Золотую медаль Илья Бородин также завоевал на дистанции 200 метров брассом. Он показал результат 2.09,36 секунды.

В заключительный день соревнований Илья Бородин стал первым дважды. Дистанцию 200 метров в комплексном плавание он прошёл за 1.55,54 секунды. Лучший результат – 7.52,83 секунды – брянец показал на дистанции 800 метров вольным стилем.

Илья Бородин представит регион на Всероссийских соревнованиях.

Напомним, ранее брянский пловец установил рекорд России.