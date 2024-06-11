Брянский тяжелоатлет выиграл первенство России

Брянский тяжелоатлет завоевал золотую медаль первенства России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Сыктывкар республики Коми прошло первенство России по тяжелой атлетике. В турнире участвовали спортсмены в возрасте от 15 до 23 лет из 39 регионов России.

Брянск представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Сталь». В весовой категории 102 кг золотую медаль завоевал Максим Могучев. Третье место заняли Станислав Прошин и Александра Паращук. Брянская спортсменка также выполнила норматив Мастера спорта России.