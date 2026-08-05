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Брянские борцы завоевали медали на Спартакиаде учащихся России

2026, 05 августа 10:37
Брянские борцы завоевали медали на Спартакиаде учащихся России
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Девушки взяли золото, серебро и бронзу, юноши стали бронзовыми призерами соревнований в Москве.

 

Брянские спортсмены успешно выступили на втором этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной борьбе. Соревнования прошли в Москве.

Среди девушек золото завоевали Маргарита Полехина и Ирина Бердова, серебро — Ксения Лунина и Алиса Музалевская, бронзовые награды заслужили Анна Аветисян и Кира Демихова. Юноши Дмитрий Аверичев, Константин Плаксин, Артем Батов и Александр Шатеев стали бронзовыми призерами.

Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил спортсменов и их наставников с успешным выступлением.

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