Девушки взяли золото, серебро и бронзу, юноши стали бронзовыми призерами соревнований в Москве.

Брянские спортсмены успешно выступили на втором этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной борьбе. Соревнования прошли в Москве.

Среди девушек золото завоевали Маргарита Полехина и Ирина Бердова, серебро — Ксения Лунина и Алиса Музалевская, бронзовые награды заслужили Анна Аветисян и Кира Демихова. Юноши Дмитрий Аверичев, Константин Плаксин, Артем Батов и Александр Шатеев стали бронзовыми призерами.

Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил спортсменов и их наставников с успешным выступлением.