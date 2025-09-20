Брянский тяжелоатлет выиграл соревнования «Волжская Битва»
Брянский тяжелоатлет выиграл соревнования «Волжская Битва». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Волжская Битва». В них участвовали свыше двухсот спортсменов из 25 регионов.
Брянщину представил воспитанник спортивного комплекса «Резерв» Сергей Передельский. Он выступил в весовой категории до 93 кг. С результатом в 230 кило брянский тяжелоатлет стал победителем турнира.
