Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Хищение символа Нового года пресекли в магазине Брянска

2026, 13 января 11:20
Хищение символа Нового года пресекли в магазине Брянска
Источник фото

Хищение символа Нового года пресекли в магазине Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Накануне в полицию поступила информация о дебошире в гипермаркете в Советском районе Брянска. Прибывшим полицейским охрана торговой точки передала мужчину. Фигурант попытался похитить символ нового года – игрушечную лошадь, стоимостью почти 2000 рублей. Его действия заметили сотрудники магазина.

30-летний уроженец Климовского района не раз уже был судим. на него завели очередное  уголовное дело по факту грабежа.

Метки: , ,

Читайте также

Трёх курьеров мошенников и дроппера задержали полицейские в Брянске
13 января 15:39
Трёх курьеров мошенников и дроппера задержали полицейские в Брянске
Хоккеисты «Вымпела» выиграли рождественский турнир в Трубчевске
13 января 15:01
Хоккеисты «Вымпела» выиграли рождественский турнир в Трубчевске
Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта
13 января 14:50
Детский сад №1 в Погаре открыли после капремонта

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13849) брянск (6729) ДТП (2657) ГИБДД (2177) прокуратура (2000) уголовное дело (1949) Александр Богомаз (1779) суд (1777) авария (1625) мчс (1453) коронавирус (1272) умвд (1009)