Хищение символа Нового года пресекли в магазине Брянска

2026, 13 января 11:20

Хищение символа Нового года пресекли в магазине Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне в полицию поступила информация о дебошире в гипермаркете в Советском районе Брянска. Прибывшим полицейским охрана торговой точки передала мужчину. Фигурант попытался похитить символ нового года – игрушечную лошадь, стоимостью почти 2000 рублей. Его действия заметили сотрудники магазина.

30-летний уроженец Климовского района не раз уже был судим. на него завели очередное уголовное дело по факту грабежа.