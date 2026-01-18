Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Пожары

Двое мужчин пострадали на пожаре в Брянске

2026, 18 января 15:26
Двое мужчин пострадали на пожаре в Брянске
Источник фото

Двое мужчин пострадали на пожаре в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

 

17 января в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Сталелитейная загорелись частные гараж и производственный цех.

На вызов приехали пять единиц пожарной техники. Больше часа спасатели ликвидировали возгорание.

Огнём уничтожил четыре легковых автомобиля, повредил гараж и кровлю цеха. Ожоги получили двое мужчин. Специалистам предстоит установить причину ЧП.

Метки: , ,

Читайте также

Брянские следователи получили награды в профессиональный праздник
17 января 16:34
Брянские следователи получили награды в профессиональный праздник
На проект брянского мемориального комплекса «Дулаг-142» направят 126,4 млн рублей
17 января 16:23
На проект брянского мемориального комплекса «Дулаг-142» направят 126,4 млн рублей
Грузовой автомобиль потушили брянские спасатели утром в субботу
17 января 16:15
Грузовой автомобиль потушили брянские спасатели утром в субботу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13896) брянск (6742) ДТП (2658) ГИБДД (2180) прокуратура (2007) уголовное дело (1957) Александр Богомаз (1784) суд (1779) авария (1626) мчс (1460) коронавирус (1272) умвд (1012)