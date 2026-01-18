Двое мужчин пострадали на пожаре в Брянске

Двое мужчин пострадали на пожаре в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

17 января в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Сталелитейная загорелись частные гараж и производственный цех.

На вызов приехали пять единиц пожарной техники. Больше часа спасатели ликвидировали возгорание.

Огнём уничтожил четыре легковых автомобиля, повредил гараж и кровлю цеха. Ожоги получили двое мужчин. Специалистам предстоит установить причину ЧП.