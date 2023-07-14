Футболисты брянского «Спартака» стали призерами Всероссийского первенства

Футболисты и футболистки брянского «Спартака» стали призерами первенства Центрального и Южного федеральных округов. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Калуге прошло первенство Центрального и Южного федеральных округов по футболу. В нем участвовали 18 команд спортшкол из разных регионов.

Команда мальчиков Брянского городского спортивного комбината «Спартак» боролась за третье место с курским «Авангардом». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белые.

Также в турнире участвовала и женская команда горспорткомбината «Спартак». Девушки оказались сильнее соперниц из Липецка и Волгоградской области, но уступили сверстницам из Белгородской области со счетом 0:1. Брянские спартаковки стали вторыми на турнире.