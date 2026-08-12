Восьмая модельная библиотека откроется в Брянске ко Дню города

2026, 12 августа 19:56

Библиотека №15 в Бежице завершает модернизацию.

В Брянске готовится к открытию восьмая модельная библиотека. Учреждение №15 в Бежицком районе завершает обновление по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Капитальный ремонт уже выполнен, сейчас специалисты расставляют книги, новую мебель и подключают технику. Заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов отметил, что здесь создано современное пространство для читателей всех возрастов.

Напомним, что библиотека имени В. Н. Кучера ведет историю с 1944 года, когда появилась на территории Бежицкого сталелитейного завода. В прошлом году она победила в конкурсе с концепцией «Библиотека профессионала», сделав основным направлением профориентацию. На оборудование, мебель и обновление фонда из федерального бюджета выделено восемь миллионов рублей, еще четыре миллиона — на капремонт из городского.