Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Иномарка столкнулась с «КАМАЗом на брянской трассе накануне

2026, 18 августа 08:28
Иномарка столкнулась с «КАМАЗом на брянской трассе накануне
Источник фото

Женщина пострадала при столкновении иномарки с «КАМАЗом на трассе в Навлинском районе в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

 

В воскресенье, 16 августа, на трассе в Навлинском районе произошла авария. 57‑летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet при обгоне столкнулся с «КАМАЗом». 36‑летний водитель грузовика в это момент съезжал с дороги на левую обочину.

56‑летняя пассажирка иномарки получила тяжёлые травмы. Женщину госпитализировали. В момент ДТП пострадавшая не была пристёгнута ремнём безопасности.

На водителя автомобиля Chevrolet инспекторы составили несколько административных материалов. По факту аварии полицейские проводят проверку.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Рождение сотого малыша зарегистрировали в Карачеве в день города
17 августа 17:25
Рождение сотого малыша зарегистрировали в Карачеве в день города
Брянский краеведческий музей присоединился к акции «Из России, с любовью!»
17 августа 16:30
Брянский краеведческий музей присоединился к акции «Из России, с любовью!»
70-летний велосипедист погиб в ДТП в Брянске в воскресенье
17 августа 14:35
70-летний велосипедист погиб в ДТП в Брянске в воскресенье

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16157) брянск (7162) ДТП (2834) ГИБДД (2401) прокуратура (2162) уголовное дело (2113) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1708) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1128)