Иномарка столкнулась с «КАМАЗом на брянской трассе накануне

2026, 18 августа 08:28

Женщина пострадала при столкновении иномарки с «КАМАЗом на трассе в Навлинском районе в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В воскресенье, 16 августа, на трассе в Навлинском районе произошла авария. 57‑летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet при обгоне столкнулся с «КАМАЗом». 36‑летний водитель грузовика в это момент съезжал с дороги на левую обочину.

56‑летняя пассажирка иномарки получила тяжёлые травмы. Женщину госпитализировали. В момент ДТП пострадавшая не была пристёгнута ремнём безопасности.

На водителя автомобиля Chevrolet инспекторы составили несколько административных материалов. По факту аварии полицейские проводят проверку.