Территория дружбы

2026, 14 августа 13:34

Полоса препятствий, походная кухня, творчество. Работники «Транснефть – Дружбы» приняли участие в Международном туристическом слете нефтепроводчиков России и Белоруссии. Из гомельских лесов команда предприятия вернулась в Брянск с зарядом бодрости и победой.

С магистралей – на лесные тропы

Ведущий юрисконсульт компании Арсений Сподобцев быстро и уверенно проходит по веревке, натянутой на высоте между деревьев, ловко пролезает через подвешенное колесо и бежит на следующий этап: надо пробраться через веревочную паутину, не коснувшись ее. Сказывается опыт – не пропускает ни одного слета.

– Для меня самые интересные конкурсы – спортивное ориентирование и полоса препятствий: это своего рода классика туристических испытаний, – делится Арсений. – Каждый раз полосу препятствий усложняют, увеличивают количество этапов, сложность. Несмотря на постоянное участие, многое оказалось неожиданным. Было тяжело, устали, но очень старались и оказались в этом соревновании первыми.

Переправляясь по бревнышку между пеньками на речном берегу, кто–то не удерживается и оказывается ногами в воде. Кто–то филигранно проезжает многочисленные препятствия в велокроссе, требующие немалого напряжения и мастерства. Туризм, как известно, не для слабых: для метких, ловких и непременно дружных.

– Для нашей команды Международный туристический слет не просто состязания, – говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Константин Кондрашов. – Это возможность проявить качества, которые воспитывает наша нефтепроводная отрасль: силу духа, выносливость, сплоченность. Это территория единства и искренней дружбы.

Традиция слета родилась на предприятии «Гомельтранснефть Дружба»: белорусские нефтепроводчики участвуют в нем уже в 13–й раз, дружбинцы из Брянска – в четвертый.

– Еще вчера решал производственные вопросы с коллегами – сегодня встречаемся с ними в конкурсах, – рассказывает инженер белорусской линейно–диспетчерской станции «Полоцк» Дмитрий Кунцевич. – Вечером ходим друг в другу в гости: всюду тебя рады встретить. На нашем слете – особенный дух товарищества.

– Мы приезжаем сюда не за победой – за атмосферой, – продолжает специалист отдела социального развития Елена Кривоносова. – Это настоящее братство, у которого нет границ.

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Каждый раз организаторы стремятся удивить участников конкурсными новинками. Например, какие испытания подготовило состязание «Кот в мешке», до последнего момента не знают ни участники, ни судьи. В этом году также впервые устроили кулинарный баттл «с белорусским акцентом».

– По условиям нужно приготовить драники – только на костре и только из походных ингредиентов, – поясняет первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Игорь Лизунов. – Согласитесь, натереть картошку и пожарить хрустящие драники на открытом огне без привычных продуктов – это настоящая проверка на смекалку.

Обустроить костер так, чтобы не превратить блюдо в угли, сделать максимальное количество драников из двух килограммов картошки, использовать «походные» добавки вроде грибов или тушенки – по условиям конкурса важно не только соответствовать гастрономическим критериям, но и оригинально презентовать получившиеся драники. За этим дело тоже не стало: строгий сотрудник управления безопасности, капитан команды Андрей Дегтярев мгновенно перевоплощается в лихого коробейника и зазывает гостей отведать угощение.

Домашнее задание – творческая постановка. Тема каждый раз новая. 2026-й в братской республике объявлен Годом белорусской женщины, и, по условиям, номер нужно было посвятить прекрасному полу.

– Творческое состязание оставило у меня незабываемые впечатления, – техника административно-хозяйственного отдела Ирину Толоконникову переполняют эмоции. – Мы долго к нему готовились, репетировали дважды в неделю. Я как раз недавно пришла в новый коллектив, и это помогло мне подружиться с ребятами.

В постановке Ирина играет Олесю — белорусскую красавицу, мечтающую о карьере нефтепроводчика. Ее партнер по сцене, Ромео – инженер отдела эксплуатации Брянского районного управления Павел Земляков. Павел, недавно ставший одним из победителей творческого фестиваля «Созвездие Транснефть», в новой версии шекспировской драмы был артистически убедителен. В отличие от классики, у театральной постановки благополучный финал: Олеся предложила Ромео «Дружбу» – нефтепровод, объединяющий страны.

В этом году – второй раз подряд – дружбинцы из Брянска стали лидерами туристического слета. «Крылья сложили палатки», но дружеское общение российских и белорусских коллег продолжается. Россияне пригласили начинающих работников из Гомеля принять участие в ежегодном слете молодых специалистов предприятия. Так что участники из соседних государств прощались с улыбкой: «До сентября! Да верасня»!

Фото: Пресс-служба АО Транснефть-Дружба