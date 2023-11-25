Незрячий спортсмен из Брянска сдал с отличием нормы ГТО

Незрячий спортсмен из Брянска впервые в регионе сдал с отличием нормы ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Впервые с момента возрождения всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» в Брянской области полностью незрячий спортсмен Павел Кондратьев сдал нормативы с отличием. В тестирование вошли: наклон вперед из положения сидя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание мяча в цель и плавание.