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Общество

11 полицейских поборются за звание лучшего участкового Брянской области

2026, 25 августа 18:24
11 полицейских поборются за звание лучшего участкового Брянской области
Источник фото

11 полицейских поборются за звание лучшего участкового Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В Брянской области прошёл первый этап конкурса «Народный участковый». В  онлайн-голосовании участвовали 17 представителей территориальных органов УМВД. Полицейских поддержали свыше 5300 жителей региона. 

В финал регионального этапа прошли 11 полицейских –по одному от  каждого межмуниципального отдела. Лидером стал майор полиции Анатолий Гапеев из Стародубского округа. 

Лучшего участкового Брянщины жители определят с помощью онлайн-голосования в середине сентября. Победитель представит регион во Всероссийском конкурсе «Народный участковый».

 

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