11 полицейских поборются за звание лучшего участкового Брянской области

2026, 25 августа 18:24

11 полицейских поборются за звание лучшего участкового Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области прошёл первый этап конкурса «Народный участковый». В онлайн-голосовании участвовали 17 представителей территориальных органов УМВД. Полицейских поддержали свыше 5300 жителей региона.

В финал регионального этапа прошли 11 полицейских –по одному от каждого межмуниципального отдела. Лидером стал майор полиции Анатолий Гапеев из Стародубского округа.

Лучшего участкового Брянщины жители определят с помощью онлайн-голосования в середине сентября. Победитель представит регион во Всероссийском конкурсе «Народный участковый».

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