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Президент Федерации кёкусинкай провёл мастер-класс в Брянске

2024, 17 декабря 18:46 Спорт
Президент Федерации кёкусинкай провёл мастер-класс в Брянске
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Президент Федерации кёкусинкай России провёл мастер-класс в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Брянске прошли учебно-тренировочные сборы. Их провёл президент-основатель Федерации Кёкусинкай России Александр Танюшкин. В мастер-классе участвовали спортсмены из Брянска, Москвы, Тулы, Алексина и Орла.

Также в рамках сборов прошла аттестация на квалификационные разряды. Алхимов Владимир из Брянска сдал экзамен на 2 Дан и получил чёрный пояс.

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