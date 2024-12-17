Президент Федерации кёкусинкай провёл мастер-класс в Брянске
Президент Федерации кёкусинкай России провёл мастер-класс в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Брянске прошли учебно-тренировочные сборы. Их провёл президент-основатель Федерации Кёкусинкай России Александр Танюшкин. В мастер-классе участвовали спортсмены из Брянска, Москвы, Тулы, Алексина и Орла.
Также в рамках сборов прошла аттестация на квалификационные разряды. Алхимов Владимир из Брянска сдал экзамен на 2 Дан и получил чёрный пояс.