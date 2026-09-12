Кражу из магазина по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске

2026, 12 сентября 12:01

Кражу товаров на 7500 рублей из магазина по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились представители двух торговых точек в Володарском районе Брянска. Из магазинов пропали ром, рыба, наггетсы и креветки. Ущерб превысил 7500 рублей. Моменты краж попали на записи камер видеонаблюдения.

Полицейские выяснили, что к обоим преступлениям причастен ранее судимый 30-летний житель областного центра. Мужчина пояснил, что успел употребить похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».