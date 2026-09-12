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Криминал

Кражу из магазина по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске

2026, 12 сентября 12:01
Кражу из магазина по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Кражу товаров на 7500 рублей из магазина по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратились представители двух торговых точек в Володарском районе Брянска. Из магазинов пропали ром, рыба, наггетсы и креветки. Ущерб превысил 7500 рублей. Моменты краж попали на записи камер видеонаблюдения.

Полицейские выяснили, что к обоим преступлениям причастен ранее судимый 30-летний житель областного центра. Мужчина пояснил, что успел употребить похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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