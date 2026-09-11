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Происшествия

Сожители из Ржева и водитель такси получили условный срок за покупку наркотиков

2026, 11 сентября 18:17
Сожители из Ржева и водитель такси получили условный срок за покупку наркотиков
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Сожители из Ржева и водитель такси получили условный срок за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.  На скамье подсудимых оказались 33-летняя и 20-летний жители Ржева, а также 40-летний житель города Дятьково. 

В апреле 2026 года жители Тверской области находились на базе отдыха в Дятьково. Они решили в интернете купить для личного употребления наркотики, оплатили их и получили координаты «закладки».  На такси они прибыли на место, но запрещённое вещество не нашли.

Водитель такси решил помочь фигурантам. Он позволил им с помощью своего мобильного телефона купить запрещённые вещества на известном ему сервисе, а затем отвез к месту по получения.

Сожители употребили часть наркотиков и на такси отправились в Дятьково, где их остановили сотрудники ДПС. При личном досмотре полицейские изъяли у фигурантов более одного грамма запрещённого вещества. 

Суд приговорил жителей Ржева и водителя такси к условному лишению свободы с испытательным сроком. Принадлежащие последнему автомобиль Citroen C4 и мобильный телефон конфискованы в доход государства.

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