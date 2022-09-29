В Брянске был открыт спорткомплекс «Локомотив»

Открытие спорткомплекса «Локомотив», построенного в Фокинском районе Брянска, прошло сегодня. В церемонии участвовал губернатор Александр Богомаз.

К участникам обратился министр спорта России Олег Матыцин, находящийся на федеральном мероприятии в Кузбасе. Он поблагодарил брянского губернатора за вклад в развитие спорта в регионе и отметил, что тем самым власти Брянщины способствуют развитию спорта для населения по всей стране.

Строительство спорткомплекса обошлось более чем в сто шесть милилонов рублей. Из них свыше девяносто шести миллионов были выделены региону в качестве федеральной субсидии.

В спорткомплексе будут организованы, в первую очередь, занятия борьбой.