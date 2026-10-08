Электроопора упала на машину в Брянске накануне

2026, 08 октября 11:11

Электроопора упала на машину после ДТП в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 7 октября на улице Горького в городе Брянске произошло ДТП. 38-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21101» допустил наезд на бордюрный камень. После этого легковушка врезалась в электроопору. От удара бетонная конструкция сломалась и упала на машину.

Водитель умер от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.