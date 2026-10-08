Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Электроопора упала на машину в Брянске накануне

2026, 08 октября 11:11
Электроопора упала на машину в Брянске накануне
Источник фото

Электроопора упала на машину после ДТП в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 7 октября на улице Горького в городе Брянске произошло ДТП. 38-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21101» допустил наезд на бордюрный камень. После этого легковушка врезалась в электроопору. От удара бетонная конструкция сломалась и упала на машину. 

Водитель умер от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Водитель пострадал в ДТП на трассе в Жирятинском районе
08 октября 12:11
Водитель пострадал в ДТП на трассе в Жирятинском районе
На улице Калинина в Брянске сделали водоводы
08 октября 09:41
На улице Калинина в Брянске сделали водоводы
Более шести километров трассы в Почепском районе обновили по нацпроекту
07 октября 12:39
Более шести километров трассы в Почепском районе обновили по нацпроекту

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16762) брянск (7257) ДТП (2891) ГИБДД (2460) прокуратура (2209) уголовное дело (2150) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1744) мчс (1586) коронавирус (1272) дороги (1166)