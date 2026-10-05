Пассажир иномарки погиб в ДТП на трассе Карачевском районе

2026, 05 октября 09:36

Пассажир иномарки погиб в ДТП на трассе Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 2 октября на 79-м км автодороги Р-120 «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошла авария. 19-летний молодой человек за рулём автомобиля Toyota Camry при обгоне через сплошную линию разметки выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-Benz Vito под управлением 66-летнего водителя.

21-летний пассажир Toyota погиб на месте. Оба водителя с травмами попали в больницу. Водитель и пассажир Toyota не были пристёгнуты ремнями безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.