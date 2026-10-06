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ЖКХ

Свыше 313 квадратных метров дороги починили рабочие в Брянске в понедельник

2026, 06 октября 16:30
Свыше 313 квадратных метров дороги починили рабочие в Брянске в понедельник
Источник фото

Свыше 313 квадратных метров дороги починили рабочие в Брянске в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Сотрудники дорожного управления продолжают приводить в порядок проезды, переулки и улицы с невысокой нагрузкой. 5 октября ямочный ремонт с применением горячего асфальта и струйно-инъекционным методом рабочие провели на съездах по Красноармейской, Крапивницкого, Республиканской, Вильямса и Харьковской. За один день специалисты выровняли 313,3 квадратных метров дороги. 

Кроме того, на улице Калинина специалисты дорожного управления сделали искусственные неровности.

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