Свыше 313 квадратных метров дороги починили рабочие в Брянске в понедельник

2026, 06 октября 16:30

Свыше 313 квадратных метров дороги починили рабочие в Брянске в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления продолжают приводить в порядок проезды, переулки и улицы с невысокой нагрузкой. 5 октября ямочный ремонт с применением горячего асфальта и струйно-инъекционным методом рабочие провели на съездах по Красноармейской, Крапивницкого, Республиканской, Вильямса и Харьковской. За один день специалисты выровняли 313,3 квадратных метров дороги.

Кроме того, на улице Калинина специалисты дорожного управления сделали искусственные неровности.