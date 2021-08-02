В Брянске завершился турнир по быстрым шахматам

Победителей и призеров игры уже определили.

Принять участие на Всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-При России» «Мемориал В. И. Зильберштейна» приехали 280 шахматистов из 37 регионов России и ближнего зарубежья. Игра проходила параллельно в два турнира. Три дня спортсмены боролись за первые места.

Победителем блиц-турнира стал Алексей Сарана.

Хорошие результаты показал брянский спортсмен Данила Белоусов, став лучшим шахматистом в регионе.

Также первые места в своих категориях заняли Евгений Драгомарецкий, Дарья Юрасова, Александр Володин, Иван Землянский и Сергей Рыжов.

К слову, в турнире участвовали спортсмены всех возрастов. Так, самому юному шахматисту на турнире было 7 лет, а самому старшему 76.