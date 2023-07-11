Всероссийские соревнования прошли в Брянске

Всероссийские соревнования по легкой атлетике прошли на стадионе «Десна» в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Брянске на стадионе «Десна» прошел 12-й этап Всероссийских соревнования по лёгкой атлетике памяти мастера спорта международного класса, заслуженного тренера РСФСР Евгения Синяева. На турнир собрались спортсмены из Брянской области, Татарстана, Краснодарского края, Московской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей и Республики Беларусь.

Легкоатлеты соревновались в толкание ядра, метание молота, прыжки в длину и высоту, бег на 100, 400 и 800 метров.