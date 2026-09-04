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Первый хоккейный класс открылся в Брянской области

2026, 04 сентября 13:39
Первый хоккейный класс открылся в Брянской области
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Первый хоккейный класс открылся в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

В гимназии № 1 города Брянска впервые в регионе открыли хоккейный класс.  Это пилотный проект школы и спортивного комбината «Спартак».

В 1 «Г» классе ребята будут совмещать образовательную программу и ежедневные тренировки. Двадцать первоклассников будут выходить на лёд дважды в день. 

Спортшкола «Спартак» обеспечила юных хоккеистов формой, а также организует тренировки и участие в соревнованиях. Возить ребят на учебно-тренировочные занятия будет школьный автобус.

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