Первый хоккейный класс открылся в Брянской области

2026, 04 сентября 13:39

Первый хоккейный класс открылся в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В гимназии № 1 города Брянска впервые в регионе открыли хоккейный класс. Это пилотный проект школы и спортивного комбината «Спартак».

В 1 «Г» классе ребята будут совмещать образовательную программу и ежедневные тренировки. Двадцать первоклассников будут выходить на лёд дважды в день.

Спортшкола «Спартак» обеспечила юных хоккеистов формой, а также организует тренировки и участие в соревнованиях. Возить ребят на учебно-тренировочные занятия будет школьный автобус.