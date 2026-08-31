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Брянец стал призёром всероссийского турнира по настольному теннису

2026, 31 августа 13:56
Брянец стал призёром всероссийского турнира по настольному теннису
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Брянец стал призёром всероссийского турнира по настольному теннису. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

На прошлой неделе в городе Липецке состоялись всероссийские соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин. За награды боролись спортсмены из 33 регионов.

Регион успешно представил воспитанник Дворца единоборств имени Артёма Осипенко Сергей Коршунков. В паре с Никитой Бондаревым из Москвы они завоевали бронзовую медаль. Также брянец выполнил норматив для присвоения звания Мастера спорта России.

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