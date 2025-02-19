Хоккеисты из Почепа выиграли этап «Золотой шайбы»

Юные хоккеисты из Почепа выиграли региональный этап всероссийского турнира «Золотая шайба». Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На ледовой арене в городе Почепе прошли заключительные матчи регионального этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Участвовали в финале команды мальчиков 11-12 лет из Климово, Почепа, Стародуба и Трубчевска.

Обыграв климовчан третье место заняли хоккеисты стародубского клуба «Олимп». «Золото» разыграли «Чемпион» и «Вымпел». Встреча закончилась со счётом 6:2. Главный трофей достался ХК «Чемпион» из Почепа.

Победителей и призёров наградили директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин и президент федерации хоккея Брянской области Дмитрий Ларин.