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Свыше 87 тысяч квадратных метров травы выкосили дорожники в Брянске за день

2026, 10 сентября 16:27
Свыше 87 тысяч квадратных метров травы выкосили дорожники в Брянске за день
Источник фото

Свыше 87 тысяч квадратных метров травы выкосили дорожники в Брянске в минувшую среду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Сотрудники дорожного управления продолжают бороться с лишней растительностью на улицах Брянска. В среду, 9 сентября, специалисты выкосили 87700 квадратных метров травы. Они работали на улицах на Дуки,  Орловской, Кремлёвской, Почтовой, Ново-Советской, Димитрова, Снежетьский вал, Белобережской в Белых Берегах, проспекте Станке Димитрова.

В четверг триммеры было слышно на улицах Советской, Петровской, Ново-Советской, Пушкина, Белорусской и на Московском проспекте.

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