Свыше 87 тысяч квадратных метров травы выкосили дорожники в Брянске за день

2026, 10 сентября 16:27

Свыше 87 тысяч квадратных метров травы выкосили дорожники в Брянске в минувшую среду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления продолжают бороться с лишней растительностью на улицах Брянска. В среду, 9 сентября, специалисты выкосили 87700 квадратных метров травы. Они работали на улицах на Дуки, Орловской, Кремлёвской, Почтовой, Ново-Советской, Димитрова, Снежетьский вал, Белобережской в Белых Берегах, проспекте Станке Димитрова.

В четверг триммеры было слышно на улицах Советской, Петровской, Ново-Советской, Пушкина, Белорусской и на Московском проспекте.