Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на трассе в Брянском районе в субботу

2026, 14 сентября 09:05

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на трассе в Брянском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 12 сентября на 32-м км автомобильной дороги «Северо-западный обход города Брянска» в Брянском районе произошла авария. 38-летний водитель за рулём автомобиля Lada наехал на хозяйственный инвентарь, лежавший с правой стороны дороги. Инструменты отбросило на 32-летнего пешехода и проезжавший автомобиль Audi.

Пешеход получил тяжёлые травмы. Его отвезли в больницу.

Водитель автомобиля Lada находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили на него административный материал.