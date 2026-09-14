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ДТП

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на трассе в Брянском районе в субботу

2026, 14 сентября 09:05
Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на трассе в Брянском районе в субботу
Источник фото

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на трассе в Брянском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 12 сентября на 32-м км автомобильной дороги «Северо-западный обход города Брянска» в Брянском районе произошла авария. 38-летний водитель за рулём автомобиля Lada наехал на хозяйственный инвентарь, лежавший с правой стороны дороги. Инструменты отбросило на 32-летнего пешехода и проезжавший автомобиль Audi. 

Пешеход получил тяжёлые травмы. Его отвезли в больницу. 

Водитель автомобиля Lada находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили на него административный материал.

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