Хоккеисты под наставничеством брянского тренера стали вторыми в Суперкубке

Юные хоккеисты из Надыма под наставничеством брянского тренера стали вторыми в суперфинале «Золотой шайбы».

Во Дворце спорта в Казани наградили победителей Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В турнире участвовали 304 человека в составе 16 команд . В четырёх возрастных категориях они боролись за кубки Континентальной детской хоккейной лиги.

Второе место в Суперкубке в своей возрастной группе заняла команда «Арктур» из Ямало-Ненецкого Автономного округа. Тренирует спортсменов брянский тренер Алексей Мазепо.