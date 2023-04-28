Брянский тренер переехал в Ямало-Ненецкий округ

Один из лучших брянских тренеров стал наставником хоккейной команды в Ямало-Ненецком автономном округе.

Один из лучших брянских тренеров по хоккею Алексей Мазепо переехал на Крайний Север. Он получил предложение стать наставником хоккейной команды клуба «Арктур» из Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Старший тренер по хоккею Алексей Мазепо уже получил служебную квартиру. Ключи ему вручил начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации Надымского района Владислав Таскаев.