Житель Мглина остался без мотоцикла из-за повторного пьяного вождения

2026, 26 августа 13:29

Житель Мглина остался без мотоцикла из-за повторного пьяного вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель города Мглина.

Днём 10 июля фигуранта за рулём мопеда GRYPHON остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 120 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения на полтора года. Мопед конфискован в собственность государства. В законную силу решение не вступило.