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Происшествия

Житель Мглина остался без мотоцикла из-за повторного пьяного вождения

2026, 26 августа 13:29
Житель Мглина остался без мотоцикла из-за повторного пьяного вождения
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Житель Мглина остался без мотоцикла из-за повторного пьяного вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель города Мглина. 

Днём 10 июля фигуранта за рулём мопеда GRYPHON остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к 120 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения на полтора года. Мопед конфискован в собственность государства. В законную силу решение не вступило. 

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