Юные брянские футболисты стали призёрами всероссийского турнира «Большие звезды светят малым». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Анапе прошёл всероссийский турнир по футболу «Большие звезды светят малым». Участие в нём приняли юные брянские спортсмены. В Золотом кубке выступала команда «Партизан-1». Они стали третьими. Лучшим игроком турнира признали брянского футболиста Аресения Кухарева. Он получил в подарок мяч от спонсоров.

В бронзовом кубке играла команда «Партизан-2» из Брянска. Ребята выиграли два матча из трёх и завоевали «серебро».