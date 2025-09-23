Юный брянский дзюдоист завоевал «золото» всероссийского турнира
Юный брянский дзюдоист завоевал «золото» всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Орле прошли всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного общества «Юность России». Участвовали в состязаниях спортсмены 10-11 лет.
За медали боролись и воспитанники брянской спортивной школы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. В весовой категории 60 кг выступил Арсен Матюшин. Он завоевал золотую медаль. В шаге от награды остановился Влад Кузьмин. Он представлял Брянск в весовая категория 34 кг.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного