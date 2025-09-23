Юный брянский дзюдоист завоевал «золото» всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошли всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного общества «Юность России». Участвовали в состязаниях спортсмены 10-11 лет.

За медали боролись и воспитанники брянской спортивной школы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. В весовой категории 60 кг выступил Арсен Матюшин. Он завоевал золотую медаль. В шаге от награды остановился Влад Кузьмин. Он представлял Брянск в весовая категория 34 кг.