Свыше 620 тонн снега вывезли за сутки из Брянска. Об этом слышали в пресс-службе мэрии.
Рабочие дорожного управления не смотря на праздничные дни продолжают убирать улицы Брянска. За минувшие сутки специалисты вывезли более 620 тонн снега. Кроме того, для борьбы с гололёдом коммунальщики высыпали на дороги почти 300 кубометров песко-соляной смеси.
Утром 4 января уборку продолжили 23 КДМ, шесть погрузчиков, семь тракторов, два грейдера и семь самосвалов. Технике помогают 40 рабочих. Они вручную очищают остановки и переходы от снега и льда.