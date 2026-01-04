Свыше 620 тонн снега вывезли за сутки из Брянска

2026, 04 января 12:21

Свыше 620 тонн снега вывезли за сутки из Брянска. Об этом слышали в пресс-службе мэрии.

Рабочие дорожного управления не смотря на праздничные дни продолжают убирать улицы Брянска. За минувшие сутки специалисты вывезли более 620 тонн снега. Кроме того, для борьбы с гололёдом коммунальщики высыпали на дороги почти 300 кубометров песко-соляной смеси.

Утром 4 января уборку продолжили 23 КДМ, шесть погрузчиков, семь тракторов, два грейдера и семь самосвалов. Технике помогают 40 рабочих. Они вручную очищают остановки и переходы от снега и льда.