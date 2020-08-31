Брянские пограничники не пустили партию зараженных роз

Смоленский предприниматель обманул государство на 300 тысяч рублей Смолянка 1977 года рождения подозревается в мошенничестве при получении субсидий, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. В 2012 году обвиняемая, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель и предоставила в профильный департамент фиктивные документы о создании агентства по организации праздников. На основании этих документов было принято решение о выделении ей субсидии в размере 300 000 рублей. Полученные

У жителя Ярцево выхватили из рук сумку с деньгами и телефоном На одной из улиц в Ярцево у местного жителя украли сумку с вещами, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Потерпевший рассказал, что к нему подбежал неизвестный. Он несколько раз ударил его в лицо, выхватил сумку с мобильным телефоном и документами и убежал. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался

Еще 15 смолян заболели коронавирусом В Смоленской области на утро 30 августа число заболевших коронавирусом составляет 6157 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 15 смолян. За то же время вылечились 16 жителей региона. Всего с начала пандемии с коронавирусом справились 5282 человека. За последние 24 часа новых смертей не зарегистрировали. За несколько месяцев распространения

Спасатели эвакуировали десять человек при пожаре в Рославле Утром 29 августа в пятиэтажке на улице Маяковского в Рославле произошел пожар в квартире на первом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 77-летний мужчина, проживающий в квартире, зайдя на кухню, обнаружил пламя, которое охватило мебель. Мужчина не смог самостоятельно справиться с огнем, и он поспешил покинуть квартиру. Пенсионер получил многочисленные ожоги, и

На Смоленщине ГИБДД проводит сплошные проверки водителей Сотрудники полиции планируют организовать массовую проверку водителей в Смоленской области 29 и 30 августа, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. В выходные дни смоленские инспекторы проведут специальное профилактическое мероприятие, чтобы предотвратить правонарушения, приводящие к ДТП. В рамках подобных мероприятий сотрудники ГИБДД на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого