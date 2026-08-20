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Общество

Брянская делегация участвует в форуме «Города будущего» в Перми

2026, 20 августа 17:24
Брянская делегация участвует в форуме «Города будущего» в Перми
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Брянская делегация  участвует в форуме «Города будущего» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

20 августа в Перми стартовал  II Форум развития с. На площадке «Пермь Экспо» участники обсудят вопросы градостроительства, комплексного развития населенных пунктов и использование новых технологий в сфере транспорта.

В состав делегации региона вошли глава Клинцовской администрации Сергей Евтеев, заместители главы Брянской горадминистрации Иван Квасов и Максим Коньшаков, председатель комитета по ЖКХ мэрии Андрей Казорин и начальник отдела областного департамента по физической культуре и спорту Ольга Лужецкая. Они приняли участие в пленарном заседании. Также в Перми состоятся всероссийский форум «Строим цифровой регион», водный форум «Живая Кама», Камский форум профессионалов рынка недвижимости и награждение лидеров комплексного развития населённых пунктов.

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