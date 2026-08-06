Два человека погибли и семь ранены при атаках ВСУ на Брянскую область

2026, 06 августа 19:52

Удары беспилотников зафиксированы в Суземском, Новозыбковском и Погарском районах.

В Брянской области в результате атак украинских беспилотников погибли два человека и семь получили ранения. В Суземском районе дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю, водитель скончался на месте.

В Новозыбкове удар БПЛА самолетного типа унес жизнь мужчины, еще пять мирных жителей ранены и доставлены в больницу. По предварительным данным, повреждены несколько автомобилей и автозаправочная станция. В Погарском районе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, водитель с множественными ранениями госпитализирован.

На местах работают оперативные и экстренные службы, информация о повреждениях уточняется. Врио губернатора Егор Ковальчук выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.