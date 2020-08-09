Губернатор обсудил открытие индустриального парка в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел рабочую встречу с гендиректором Трансмашхолдинга Кириллом Липой, на которой, в частности, обсуждалось открытие первого на Брянщине индустриального парка на территории БМЗ.

Общая прощадь Бежица Industrial Park» может составить до 88 га. Предполагается, что это будет современный инфраструктурный комплекс с логистическими терминалами, складами, цехами, офисами. Резиденты парка смогут пользоваться единицми системами логистики, автоматизированного управления, охраны и доступа.

Залогом успеха парка должны стать близость к границам, железнодорожному вокзалу, удобные выезды на фелеральные трассы А-240 и М-3 и участие БМЗ в проекте в качестве инвестора. В состав парка войдет также крупнейший в стране проект по ремонту всех отечественных тепловозов.

На встрече обсудили также модернизацию производства на «Бежицкой стали». В прошлом году предприятие отгрузило 54,6 тыс. тонн продукции на 8,7 млрд рублей. Реконструкция, которая займет полтора года, должна увеличить количество раьочих мест и объемы производства. Помогут в реализации проекта федеральный и региональный фонды поддержки промышленности.