Две тысячи гектар мака засеяли в Брянской области

Две тысячи гектар мака засеяли предприятие «Эндофарм» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкиным посетил поля брянского предприятия «Эндофарм» , где выращивают мак. Решение о развитие этого направления приняли два года назад. Мак будут использовать для производства обезболивающих лекарств и для нужд пищевой промышленности.
«В прошлом году было засеяно 400 га мака, в этом — уже 2000 га, столько же подготовлено под посевные площади следующего года, а ожидаемый урожай в этом году — 500 кг зерен пищевого мака с каждого гектара. Это достижение «Московского эндокринного завода» на Брянской земле. В Европе получают 700 кг с гектара, и, я уверен, у нас получится и больше, мы только в начале пути», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.
23.08.2023 12:47
За шаг до юбилея
Как отметят 1160-летие Смоленска? Чуть больше месяца остаётся до 25 сентября -даты, которая официально считается днём города Смоленска. Напомним, что в этом году городу исполняется 1160 лет, также будет отмечаться 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Однако торжества, посвящённые юбилею Смоленска, начались задолго до вышеозначенный даты. А площадки для празднования развернулись не только в областном
23.08.2023 12:46
От площади до площадок
Какие проекты планируют реализовать в областном центре? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл встречи с жителями всех трёх районов Смоленска и ответил на заданные вопросы. Значительная их часть касалась ЖКХ, ремонта дорог, благо-устройства общественных территорий, оборудования детских и спортплощадок, а также работы социальных учреждений. О результатах встреч глава региона рассказал смолянам, уточнив, что
23.08.2023 12:45
Новый учебный год — в новых кабинетах
С первого сентября ученики школы-гимназии в Ярцеве сядут за парты в обновлённых кабинетах. Благодаря участию в программе «Модернизация школьных систем образования» был проведён масштабный капремонт основного и малого зданий школы. Отметим, что на сегодняшний день здесь получают знания около 550 учеников. За 70-летнюю историю основного здания это его первый основательный ремонт. Капремонт в гимназии стартовал
23.08.2023 12:43
Что бы почитать?
В Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах в этом году откроются модельные библиотеки. Новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Модернизация этих библиотек по модельному стандарту ведётся в рамках нацпроекта «Культура» и должна завершиться до начала октября. Как подчеркнул глава региона, при посещении районов, где подобные библиотеки уже появились, он отмечал востребованность таких многофункциональных центров у представителей