Две тысячи гектар мака засеяли в Брянской области

Две тысячи гектар мака засеяли предприятие «Эндофарм» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкиным посетил поля брянского предприятия «Эндофарм» , где выращивают мак. Решение о развитие этого направления приняли два года назад. Мак будут использовать для производства обезболивающих лекарств и для нужд пищевой промышленности.

«В прошлом году было засеяно 400 га мака, в этом — уже 2000 га, столько же подготовлено под посевные площади следующего года, а ожидаемый урожай в этом году — 500 кг зерен пищевого мака с каждого гектара. Это достижение «Московского эндокринного завода» на Брянской земле. В Европе получают 700 кг с гектара, и, я уверен, у нас получится и больше, мы только в начале пути», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.