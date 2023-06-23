Супруги из Злынки производят бутылки с помощью соцконтракта

Супруги из Злынки организовали производство пластиковой тары на деньги соцконтракта. Об этом рассказали в региональном соцдепартаменте.

Супруги из Злынки организовали собственное производство пластиковой тары. Помог им в этом социальный контракт.

Муж Александры Батеха хотел заниматься производством бытовой химии. Чтобы сократить расходы будущего предприятия, супруги решили сами делать тару. Также пластиковую упаковку они решили продавать. Они заключили социальный контракт на открытие собственного дела.

«Я составила бизнес план, который и представила на комиссии, он получил одобрение. На полученные средства закупила специальное оборудование и сырье для начала работы. Потребовалось совсем немного времени, чтобы научиться самому этому ремеслу. Практически вся работа автоматизирована, главное полностью контролировать процесс и точно соблюдать технологию производства», – отметила Александра Батеха.

Материал для производства тары супруги покупают в Москве. Пластиковые изделия оказались востребованными. Покупают тару у брянских предпринимателей даже в других регионах.

«Благодаря социальному контракту наша семья получила стабильный доход, а я занимаюсь делом, которое мне по душе. Мы твердо встали на ноги. У нас большие планы на будущее и это радует. Не надо бояться начать что-то новое и неизведанное, надо двигаться вперёд», – уверена Александра.